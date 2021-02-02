Манежная площадь в Москве очищена от протестующих

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы практически полностью "зачистили" Манежную площадь в центре Москвы после того, как в интернете появились сообщения о планах оппозиции провести несанкционированную акцию, передает корреспондент "Интерфакса".

Станция метро "Охотный ряд" закрыта на вход и на выход, также полностью перерыто движение по тротуарам на пересечении Тверской улицы и Охотного ряда, возле здания Государственной думы.

Полиция и Росгвардия проводят точечные задержания, при этом сотрудники правоохранительных органов предупреждают о недопустимости несанкционированных акций, обращаются к прохожим с просьбой не задерживаться.

Также правоохранительные органы вытесняют людей на Тверской улице от станции "Театральная" в направлении Пушкинской площади.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил о задержании более 10 человек в Москве в районе Манежной площади.

В соцсетях ранее появились сообщения, что сторонники Алексея Навального планируют провести на Манежной площади несанкционированную акцию после того, как суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

По требованию полиции вечером была ограничена работа нескольких станций московского метро, сообщил столичный департамент транспорта.

"По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции "Охотный ряд", "Площадь революции" и "Александровский сад", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Телеграм-канале. Кроме того, по информации департамента, в 21:35 для пассажиров была закрыта станция метро "Театральная".

Поезда следуют через эти станции без остановок, уточняют власти Москвы.

Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что станции метро "Охотный ряд" и "Театральная" в центре Москвы закрыты для пассажиров на вход и выход. Перед тем, как закрыть станцию "Охотный ряд", всех, кто находился на Манежной площади, правоохранительные органы попросили спуститься в метро.

У Мосгорсуда снимают оцепление

Тем временем сотрудники правоохранительных органов снимают оцепление у здания Мосгорсуда, где в среду было принято решение о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент большинство полицейских и сотрудников Росгвардии покинули территорию у здания суда. В оцеплении уже после окончания процесса еще стояли сотрудники Росгвардии, которые не пропустили представителей прессы через проезжую часть к уходящим адвокатам и жене Навального. Журналистов через мегафон попросили покинуть территорию, чтобы "не мешать проходу других граждан".

Самого оппозиционера уже увезли из суда в автозаке, который сопровождали несколько автомобилей конвоя.

Обстановка перед решением суда

В последние несколько часов перед оглашением решения у здания суда не осталось сторонников оппозиционера, там стояли только журналисты. В течение дня сотрудники полиции и Росгвардии проводили точечные задержания у суда.

Так, была задержана женщина, которая встала в одиночный пикет с плакатом, а также ещё несколько молодых людей. Однако основная масса сторонников оппозиционера не смогла пройти к зданию. Они были остановлены у одного из заграждений, через которое пропускали только журналистов либо участников процесса.

Обстановка у здания суда была спокойной. После того как в процессе был объявлен двухчасовой перерыв, несколько десятков журналистов оказались в ближайшей кофейне, в результате чего работа заведения была практически парализована.

Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.