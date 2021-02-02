Уже более десяти оппозиционеров задержаны в центре Москвы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Более десяти человек задержаны в Москве в районе Манежной площади, где сторонники оппозиции планировали провести несанкционированную акцию, передает корреспондент "Интерфакса".

Все задержанные препровождены в автозаки. Полиция через громкоговорители предупреждает о недопустимости проведения несанкционированного мероприятия.

Ранее суд в Москве отменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по "делу Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима. Фактически он должен будет отсидеть 2 года и 8 месяцев. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Днем сообщалось, что в районе Мосгорсуда, где проходило выездное заседание Симоновского суда Москвы, были задержаны более 200 человек.