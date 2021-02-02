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В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали уже свыше двух сотен человек в районе Мосгорсуда, где во вторник решается вопрос о замене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному на реальное.

"По нашей информации, задержаны к настоящему времени более 200 человек", - сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Часть задержанных доставлены в отделы полиции.

Ранее во вторник о том, что полиция начала задерживать людей у метро "Преображенская площадь" и по пути к Мосгорсуду, "Интерфаксу" сообщали очевидцы. В основном задерживали молодых людей, которые вызывали подозрение у сотрудников полиции.

У здания суда дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. Подойти к зданию суда практически невозможно - пускают только аккредитованных журналистов, участников процессов и посольские автомобили. Ближайшие к зданию суда дворы также перекрыты, полицейские пускают в них только жильцов домов.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных по приговору обязанностей.

Московское УФСИН попросило назначить Навальному 3,5 года колонии. Защита и сам оппозиционер просят суд отказать в удовлетворении данного требования.

Суд над Алексеем Навальным

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ОНК Москва Алексей Мельников Алексей Навальный

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