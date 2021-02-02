На Тверской улице в Москве задерживают протестующих

Полиция задерживает человека в центре Москвы Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят задержания на Тверской улице, где протестующие вышли на проезжую часть, а также на Пушкинской площади, передает корреспондент "Интерфакса".

Сторонники оппозиции перекрыли часть Тверской улицы в районе отеля Ritz-Carlton, после чего полиция стала задерживать участников акции.

Также протестующих точечно задерживают на Пушкинской площади.

По требованию полиции уже закрыты три станции метро в центре города. Оппозиционеры начинали собираться на Манежной площади, но сотрудники правоохранительных органов вытеснили людей на Тверскую улицу в сторону Пушкинской площади.

Ранее во вторник Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному лишение свободы сроком на 3,5 года вместо условного срока.