На Тверской улице в Москве задерживают протестующих
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят задержания на Тверской улице, где протестующие вышли на проезжую часть, а также на Пушкинской площади, передает корреспондент "Интерфакса".
Сторонники оппозиции перекрыли часть Тверской улицы в районе отеля Ritz-Carlton, после чего полиция стала задерживать участников акции.
Также протестующих точечно задерживают на Пушкинской площади.
По требованию полиции уже закрыты три станции метро в центре города. Оппозиционеры начинали собираться на Манежной площади, но сотрудники правоохранительных органов вытеснили людей на Тверскую улицу в сторону Пушкинской площади.
Ранее во вторник Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному лишение свободы сроком на 3,5 года вместо условного срока.