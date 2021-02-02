The Bell сообщил о задержании троих журналистов в центре Москвы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Издание The Bell сообщило о задержании своих журналистов во время стихийной несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве.

"Задержаны журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк. А также журналист "Важных историй" Екатерина Аренина", – говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается фото из автобуса полиции.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому вопросу.

Во вторник Симоновский суд Москвы изменил по ходатайству УФСИН Москвы условное наказание Навальному по делу "Ив Роше" на реальное заключение сроком 3,5 года в колонии общего режима.