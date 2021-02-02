Департамент транспорта Москвы сообщил о затрудненном движении в центре

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Движение на нескольких улицах в центре Москвы осложнено из-за пешеходов на проезжей части, сообщил столичный департамент транспорта вечером во вторник.

"Сейчас во многих изданиях и телеграм-каналах: Дождь, Проект и т.д. выходят видео с людьми на проезжей части. Из-за этого затруднено движение на улицах: Петровка, Большая Дмитровка, Дмитровский пер.", – говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

Власти города просят участников несанкционированных акций не выходить на проезжую часть, потому что по большинству этих улиц ходит общественный и личный транспорт.

Во вторник вечером в Москве начались стихийные протесты против назначения оппозиционеру Алексею Навальному лишения свободы. В 2014 году он получил условное наказание, но сегодня суд заменил его на 3,5 года колонии общего режима.

Полиция задерживает людей в центре Москвы.