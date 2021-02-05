Потерпевшему по делу Навального ветерану стало плохо во время допроса

Сотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где проходит рассмотрение дела Алексея Навального Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Потерпевшему по делу о клевете ветерану Великой отечественной войны Игнату Артеменко вызвали скорую помощь в момент дачи им показаний по видеосвязи на суде в отношении оппозиционера Алексея Навального, передает корреспондент "Интерфакса".

"Допрос потерпевшего прерван, Артеменко стало плохо и ему была вызвана скорая. Поэтому продолжим судебное разбирательство с допроса другого свидетеля", - сказала судья Вера Акимова на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы.

Выступая в суде, ветеран заявил, что намерен требовать от Навального публичных извинений.

Сам оппозиционер ранее на заседании сообщил, что ему непонятно предъявленное обвинение, поскольку он ничего не знает о потерпевшем Артеменко.

Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", вокруг здания суда полиция усилила меры безопасности. На процесс допущено около 70 сотрудников СМИ. Кроме того, на суде присутствуют представители посольств Франции и Великобритании.

Находящийся под стражей Навальный участвует в заседании лично.

Государственное обвинение поддерживает прокурор Екатерина Фролова, которая 2 февраля настаивала в Симоновском суде на замене Навальному условного срока на реальный.

Дело о клевете

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, действия Навального можно квалифицировать как клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Вину оппозиционер не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Реальный срок для Навального

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан в аэропорту "Шереметьево" на основании объявления его в розыск ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив политику условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.