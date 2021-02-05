Ветеран войны Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Потерпевший по делу о клевете ветеран Игнат Артеменко заявил в суде, что хочет от оппозиционера Алексея Навального публичных извинений, передает корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

"В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины, и это меня очень огорчило. Я буду защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной", - сказал Артеменко на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы. После этого он попросил судью прекратить допрос в связи с плохим самочувствием.

На судебном заседании ветеран находится по видеосвязи из своего дома, перед началом заседания судья Вера Акимова попросила его надеть маску.

Сам Навальный ранее на заседании заявил, что ему непонятно предъявленное обвинение, поскольку он ничего не знает о потерпевшем Артеменко.

В пятницу на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы возобновился судебный процесс по делу о клевете. Вокруг здания суда полиция усилила меры безопасности. На процесс допущено около 70 представителей СМИ. Присутствуют представители посольств Франции и Великобритании. Находящийся под стражей Навальный участвует в заседании лично.

Государственное обвинение поддерживает прокурор Екатерина Фролова, которая 2 февраля настаивала в Симоновском суде на замене Навальному условного срока на реальный.

Обвинения в клевете связаны с публикацией в твиттере и телеграме 2 июня 2020 года ролика телеканала RT с призывом проголосовать за поправки к Конституции. В комментарии к видео, в котором снимался и Артеменко, Навальный привел, по версии обвинения, заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию Артеменко (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Свою вину оппозиционер не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был сразу задержан, а затем и арестован. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условное наказание по "делу Ив Роше" на реальное - 3,5 года колонии общего режима. С учетом проведенного под домашним арестом времени, оппозиционер фактически проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.