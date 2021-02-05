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Суд над Навальным по делу о клевете на ветерана отложен на 12 февраля

Суд над Навальным по делу о клевете на ветерана отложен на 12 февраля
Алексей Навальный в Бабушкинском суде
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд через неделю вернется к рассмотрению уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передал корреспондент "Интерфакса".

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Следующее заседание назначено на 12 февраля в 10:00. Оно начнется с допроса внука ветерана - Игоря Артеменко. С ним на процессе в пятницу у Навального возникла перепалка, закончившаяся предупреждением оппозиционеру от судьи о том, что он может быть удален с заседания.

Дело рассматривает мировая судья участка №321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова. Из-за повышенного резонанса слушания проходят в здании Бабушкинского суда.

2 июня 2020 года Навальный опубликовал в твиттере и телеграме ролик телеканала RT с призывом голосовать поправки к Конституции и комментарий к нему. Он, по версии обвинения, содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко. Навальный вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

Между тем 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный

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