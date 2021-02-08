Росстат сообщил о смерти 162 тысяч россиян с коронавирусом в 2020 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2020 году умерли более 162 000 человек, заразившиеся коронавирусом, следует из данных Росстата.

По этим данным, COVID-19 был назван основной причиной смерти в 86 498 случаях.

В еще 17 470 случаях коронавирусная инфекция предполагается основной причиной смерти, но для подтверждения наличия вируса было нужно провести дополнительные медицинские исследования.

В 13 524 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

Еще в 44 937 случаях коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлияла на наступление смерти.

Всего в прошлом году, по данным Росстата, умерли 2 124 479 россиян.

1 января 2021 года правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что на тот момент с начала пандемии в стране было выявлено 3 186 336 случаев заражения коронавирусом и 57 555 заболевших умерли.

Декабрь 2020 года

В декабре умерли 44 400 россиян с коронавирусом, сообщил также Росстат. Основной причиной смерти COVID-19 был признан в 25 980 случаях.

COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но подтвердить заражение должны дополнительные исследования, еще для 5 570 случаев.

В 2 065 случаев коронавирус повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента в декабре.

Коронавирусная инфекция в декабре была сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлияла на наступление смерти в 10 820 случаях в декабре.

Естественная убыль населения

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в стране в 2020 году составило 688 700 человек против 316 200 человек в 2019 году.

Показатель достиг максимального значения с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846 600 человек, в 2006 году - 687 100 человек, в 2007 году - 470 300 человек с дальнейшим постепенным снижением до 4300 человек в 2012 году.

В 2013-2015 годах три года подряд фиксировался незначительный естественный прирост (превышение числа родившихся над числом умерших) населения на уровне 20-30 тысяч человек, но начиная с 2016 года прирост опять сменился убылью, которая неуклонно нарастала последние пять лет.