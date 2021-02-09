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Роспотребнадзор оценил заболеваемость гриппом в Москве на фоне COVID-19

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве с 1 по 7 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпидемиологического порога для всех групп населения, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

В целом заболеваемость оказалась ниже пороговых уровней на 60,2%, среди детей 0-2 года - на 83,1%, среди детей 3-6 лет - на 84,0%, среди детей 7-14 лет - на 76,4%, среди взрослого населения - на 1,8%. В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве на этой неделе соответствует сезону, а показатель заболеваемости среди совокупного населения почти не изменился с предыдущей недели.

Это фиксируется на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в регионе.

Уточняется, что среди взрослого населения вторую неделю подряд заболеваемость снижается, а по сравнению с предыдущей неделей количество случаев заболевания уменьшилось на 2,6%.

В Москве с 25 января суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, по официальным данным, не превышает 3000 случаев. На утро 8 февраля второй раз подряд в городе выявляли меньше 2000 новых случаев заражения.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Москва роспотребнадзор коронавирус

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