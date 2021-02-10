Власти Москвы отвели 8 суток на уборку города после грядущего снегопада

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве коммунальные службы перешли на усиленный режим работы перед ожидаемым мощным снегопадом. В мэрии ждут, что на город выпадет до 35 сантиметров снега, на его уборку уйдет восемь суток, заявил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"В ночь с пятницы на субботу пойдет такой обильный снег, примерно 20 см - в субботу, и еще примерно 15 см - в воскресный день выпадет. Это достаточно большой заряд снега, и с ним надо будет справиться. Мы к этому готовы", - заверил он.

Такие снегопады Москва переживала в 2012-2013 годах, а в 2017-2018 годах, были периоды, когда в течение двух суток выпадало до 40 см снега, напомнил он.

Бирюков сказал, что подписал распоряжение о переводе всех городских служб в повышенную готовность. Это означает, что город собрал около 13 500 единиц снегоуборочной техники. Кроме того, подготовлены все снегосплавные пункты, временные места хранения снега и роторная техника для его переброски.

"Это все делается для того, чтобы улично-дорожная сеть была свободна для продвижения автомобильного транспорта, для продвижения пешеходных потоков", - отметил заммэра.

В-третьих, по его подсчетам, уборкой снега будут круглосуточно заниматься около 60 000 дворников и рабочих с лопатами. Для них подготовят полевые кухни с горячим питанием и чаем, специальные пункты обогрева с биотуалетами.

"Если 10 сантиметров снега выпадает, то мы убираем трое суток. Каждые пять сантиметров снега дают плюс сутки на уборку. Нетрудно посчитать, что этот норматив у нас будет восемь суток", - уточнил заммэра.

Бирюков попросил москвичей с пониманием относиться к работе коммунальных служб и предупредил, что отдельные улицы могут перекрывать на время, чтобы быстрее убрать с них снег.

В Метеобюро Москвы спрогнозировали, что в столичном регионе снегопад начнется в ночь на пятницу, 12 февраля, и продлится до 21:00 воскресенья. Особо обильные осадки ожидаются днем в пятницу и в ночь на субботу. Морозы при этом сохранятся.

Перед этим в столице с вечера вторника до утра среды продолжалась метель.