В Бийске взбунтовались водители автобусов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Бийска начала проверять публикации в СМИ о том, что водители городских автобусов отказались выходить на маршруты из-за плохо убранных дорог после снегопада. Об этом сообщило надзорное ведомство Алтайского края.

Прокуроры проверят, как в городе чистили дороги и что делали для этого органы местного самоуправления и компании-подрядчики.

Водители заявили, что по таким дорогам ездить невозможно и опасно для пассажиров. Газета "Бийский рабочий" сообщила, что днем на остановке "Кристалл" встали около двух десятков автобусов. Их водители объявили, что прерывают работу на два часа, чтобы дать городским службам прочистить дороги.

По словам водителей, автобусы бросает из стороны в сторону, они едут "как по стиральной доске", водители второй день слушают жалобы и ругань пассажиров, а у кондукторов от тряски из рук разлетается мелочь, пишет газета. На конечных станциях автобусы застревают в грязном снегу, и приходится просить других водителей помочь их вытолкнуть.

Позже информация о протесте водителей появилась в официальной группе администрации Бийска "ВКонтакте".

"Экипажи общественного транспорта устроили краткую несогласованную акцию, на небольшое время прекратив движение по городу. На место выехал глава города Александр Студеникин, который выслушал протестующих и принял меры для очистки территории конечной остановки. Проблема была разрешена в краткие сроки. Градоначальник потребовал от дорожных служб впредь вовремя проводить все необходимые работы, чтобы не допускать сбоя работы общественного транспорта", - сообщила мэрия.

В Приобской части Бийска работает ООО "Дорожник". После выпадения мокрого снега ночью дороги нужно было чистить грейдерами, так как обычные тракторы бы не справились, объяснили чиновники. Однако у "Дорожника" сломались оба грейдера, а наемную технику коммунальщики на улицы не вывели.