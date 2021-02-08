Снегопад в Германии и Нидерландах вызвал проблемы с транспортом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В ряде районов Германии и Нидерландов уже второй день ликвидируют проблемы, связанные со снегопадом и похолоданием, сообщает агентство Associated Press.

В Германии серьезные проблемы возникли с движением автотранспорта на трассе А4 в районе города Гера. Трассу А7 около города Гёттинген частично закрыли.

Нарушена работа железнодорожного транспорта в центральной и северной частях страны. Прекращено движение поездов дальнего следования в северо-восточном направлении из Франкфурта-на-Майне и в западном направлении из Берлина.

В Нидерландах оператор железнодорожного транспорта NS предупредил, что ограничит движение поездов в понедельник из-за погодных условий.

Власти Нидерландов объявили о "красном" уровне опасности по всей стране в связи с самой сильной за 10 лет снежной бурей.

В аэропорту Амстердама Схипхол отменены и задержаны десятки авиарейсов, аэропорт Эйндховен на юге страны полностью прекратил отправление и прием самолетов.