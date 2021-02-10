До 30 см снега выпадет в Москве с пятницы до воскресенья

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Московский регион трое суток будет находиться под влиянием активного циклона, ожидаются сложные погодные условия, сообщили "Интерфаксу" в среду в метеобюро столицы.

"Снегопад начнется в ночь на пятницу, 12 февраля и продлится до 21:00 воскресенья, 14 февраля. Ожидается, что в некоторых районах Москвы за это время выпадет от 20 до 30 см снега", - сказал представитель метеобюро.

По его информации, наиболее интенсивным снегопад будет днем в пятницу и в ночь на субботу.

В метеобюро уточнили, что с 2:00 до 9:00 пятницы в Москве выпадет от 3 до 5 см снега, с 9:00 до 21:00 пятницы - от 8 до 10 см, с 21:00 пятницы до 9:00 субботы - от 6 до 8 см.

По прогнозу синоптиков, снегопад будет сопровождаться порывистым ветром до 12-17 м/c, ожидается метель, резкое ухудшение видимости, снежные заносы и накаты на дорогах.

По прогнозу метеобюро, в ночные часы температура воздуха может опускаться до -15, -20 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от -10 до -17.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на брифинге предупредил: "Мощный снегопад в течение длительного периода - это очень опасная ситуация, которая приведет к коллапсу транспортного движения в Москве". По его словам, "соответствующие предупреждения уже изданы".

Вильфанд, уточнил, что из-за обильного снега высота снежного покрова в Москве увеличится на 30 см, в настоящий момент в разных районах столицы она составляет до 40 см.

Он также сообщил, что установившееся похолодание прогнозируется в Москве и на следующей неделе, что обусловлено переносом холодных масс с севера и с северо-востока.

Вильфанд также считает, что "ранней весны в Москве ждать не стоит". "Раньше конца марта - начала апреля весны не надо ждать, да и быстрой она не будет, так как необходимо много тепла, чтобы растопить весь снег", - сказал он.