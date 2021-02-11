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В Москве в мае откроется десятый железнодорожный вокзал

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Новый железнодорожный вокзал "Восточный" заработает в Москве в мае, он станет в столице десятым, сообщает в четверг столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что вокзал будет включать в себя современный пассажирский терминал европейского уровня и две платформы для поездов дальнего следования. Он объединит станцию МЦК "Локомотив", станцию метро "Черкизовская", а также наземный транспорт и поезда дальнего следования.

"Восточный" станет частью уникального транспортного хаба, который объединит кольцо, метро, наземный городской транспорт и поезда дальнего следования. Ожидаем, что после открытия вокзала "Восточный" пассажиропоток ТПУ "Черкизово" увеличится на треть - до 74 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования", - привели слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в пресс-службе столичного дептранса.

В ведомстве уточняют, что вокзал поможет разгрузить Курский вокзал и участок Каланчевская - Курская, а станции метро "Курская" и "Чкаловская" разгрузятся на 25 тыс. человек в сутки.

Жителям Нижнего Новгорода и Иваново вокзал поможет сэкономить 20-30 минут в день на поездках в Москву, им удобнее будет пересаживаться на метро, МЦК и наземный транспорт, поясняют в дептрансе. Также на станции МЦК "Локомотив" появится дополнительный вход, и будет сооружен второй терминал.

Кроме того, на прилегающей территории появятся остановка общественного транспорта и перехватывающая парковка, поясняют в ведомстве.

Ранее в четверг заместитель генерального директора РЖД - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони также сообщил, что "ввод объекта запланирован к 1 мая, первые пассажиры 29 мая будут уже использовать эту новейшую инфраструктуру".

Он отметил, что вокзал строится по всем нормативам - безбарьерная среда, хорошее освещение, Wi-Fi, зал повышенной комфортности, камера хранения, комната матери и ребенка и другое.

Москва Максим Ликсутов

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