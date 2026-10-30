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"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в московских аэропортах

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в московских аэропортах
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов из-за введенных ранее ограничений в аэропортах Московского авиаузла, сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 29 октября Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении авиаперевозчика в мессенджере Мах в пятницу.

Уточняется, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы; перелет рейсов будет осуществлен после снятия ограничений.

Кроме того, "возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов", добавили в "Аэрофлоте".

Авиакомпания "Победа" также вынужденно корректирует расписание своих рейсов из-за введенных ранее ограничений.

"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла "Победа вынужденно" корректирует расписание полетов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений", - сообщила компания в мессенджере Мах.

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