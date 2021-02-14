В Москве перекрыли движение по улице Мясницкой из-за пожара

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пожар привел к перекрытию движения на улице Мясницкой в Москве, возникло затруднение движения, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Движение затруднилось на участке дороги в 400 метров.

К этому привел пожар в двухэтажном административном здании по адресу улица Мясницкая, 24/7, строение 3. У здания обрушилась кровля.

Из здания вывели около 40 человек, сведений о пострадавших нет.

В 22:07 огонь потушили.