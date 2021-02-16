Судья Акимова определится с жалобой прокурора на Навального ближе к приговору

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд участка № 321 Бабушкинского района позднее определит судьбу ходатайства гособвинителя Екатерины Фроловой, которая попросила передать в СК материалы об оскорбительных высказываниях, которые в суде сделал политик Алексей Навальный.

"Нахожу ходатайство гособвинителя преждевременным и подлежащим разрешению при вынесении итогового решения по настоящему уголовному делу. (...) Оставить ходатайство без рассмотрения", - решила судья Вера Акимова.

"Прошу суд занести в протокол заявление о том, что гособвинение просит выделить из настоящего уголовного дела и направить для проверки в главное следственное управление главного управления СК по Москве материалы по заявлению Артеменко от 11 февраля 2021 года, а также за допущенные оскорбительные высказывания в адрес суда и прокурора", - заявила ранее прокурор.

Защита Навального возражала против заявления прокурора, указывая, что оно не было должным образом мотивировано.

"Я был самым милым подсудимым", - возразил и сам Навальный.

Политика обвиняют в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Поводом для уголовного преследования стал репост ролика телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе Артеменко, призывают голосовать за изменение Конституции. Навальный в комментарии к ролику нелестно отозвался об участниках съемок.

Навальный вины не признает, называет свое преследование политически мотивированным и не сдерживается в комментариях в ходе процесса.