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В Москве в ближайшие часы выпадет до 2 см снега

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в ближайшие часы составит до 2 см, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства во вторник.

По мере выпадения осадков городская спецтехника подметет проезжую часть и тротуары и проведет противогололедную обработку, говорится в сообщении.

Высота снежного покрова в Москве (ВДНХ) на утро воскресенье составила 55 см.

Ранее во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в городе очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий.

В уборке города после аномальных снегопадов задействовано 116 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, включая 80 тыс. дворников и рабочих, 15 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Москва

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