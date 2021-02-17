МТС удвоит инвестиции в модернизацию сети в Москве и области

Компания планирует потратить на эти цели 16 млрд руб. в текущем году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - МТС планирует вложить около 16 млрд рублей в развитие сети в Москве и области, сообщила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

"Мы удвоили бюджет инвестиций в Москву, Московский регион ... и бюджет, который мы инвестируем в этом году - порядка 16 млрд рублей", - сказала топ-менеджер.

По ее словам, в частности, компания планирует построить дополнительно 6,5 тыс. базовых станций (БС), что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Наибольшие объемы строительства запланированы в Новомосковском и Троицком административных округах Москвы, а также в Химках, Мытищах, Балашихе и Красногорске.

В Московском регионе МТС также модернизирует оборудование на действующих БС - это позволит в два раза увеличить пиковую пропускную способность сети LTE МТС в столице и области.

Также оператор намерен построить проводную волоконно-оптическую сеть GPON в десяти городах Подмосковья: Подольск, Домодедово, Королев, Лыткарино, Звенигород, Ногинск, Ступино, Апрелевка, Наро-Фоминск и Красноармейск.