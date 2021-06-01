На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сбой произошел вечером во вторник на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) увеличены интервалы движения поездов в сторону станции "Селигерская" для проверки поезда", - говорится в сообщении.

Позднее в дептрансе сообщили, что движение на салатовой ветке вводится в график.

По информации очевидцев, сбой на Люблинско-Дмитровской линии продлился не менее получаса.