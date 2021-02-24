Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде в четверг

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс Московской области предупредил автовладельцев, что 25 февраля синоптики прогнозируют ледяной дождь, туман и гололедицу. Вызванные резкой сменой погоды атмосферные являения усложнят ситуацию на дорогах.

В ночь на четверг в Подмосковье ожидается минус 10 - минус 5 градусов, но днем оможет потеплеть до плюс 3.

"В связи с прохождением теплого атмосферного фронта снегопад перейдет в ледяной дождь, к обеду ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров, - говорится в сообщении. - В регионе выпадет до 13 мм осадков или более 35% от всей месячной нормы. Также на дорогах местами возможен гололед".

Перемена погоды может повлиять на состояние метеозависимых людей, им посоветовали в этот день отказаться от физической нагрузки, не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания.

Дорожные службы Подмосковья готовы быстро реагировать на осложнение погодных условий и при необходимости обработают д ороги противогололедными материалами, заверили в Минтрансе.

Ранее Метеобюро Москвы предупредило, что в столице в среду после полудня начнется снегопад, и к утру четверга высота снежного покрова может вырасти на 6-8 см. Москвичам также пообещали гололед и усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.

Гидрометцентр России спрогнозировал в четверг днем в Москве мокрый снег с дождем, налипание снега на проводах и деревьях, усиление ветра и потепление до плюс 2-4 градусов.