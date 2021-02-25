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Синоптики пообещали москвичам в четверг гололед, дождь и мокрый снег

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сильный гололед, дождь и мокрый снег прогнозируют 25 февраля в Москве синоптики, сообщает столичный департамент транспорта.

МоскваРезкое потепление ожидается в Москве в четвергРезкое потепление ожидается в Москве в четвергЧитать подробнее

"По прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидается сильный снег. Уже утром температура поднимется от нуля до +3 градусов. На дорогах прогнозируют сильный гололед, дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.

Ситуация на дорогах будет сложной для водителей, поэтому рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Дептранс также напоминает о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Накануне Гидрометцентр РФ предупредил жителей Московского региона о резком потеплении, которое принесет в столицу циклон, движущийся по акваториям северных морей. В течение одних суток, 25 февраля, температура воздуха повысится на десять градусов. Такая погода с нулевыми и положительными значениями сохранится до конца недели, но, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, "это еще не весна, впереди нас еще ждет много изменений погоды".

Москва

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