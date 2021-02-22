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"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

По информации метеослужбы, предупреждение действует с 1:00 до 10:00 вторника 23 февраля из-за очень низкой температуры воздуха.

"Местами ниже минус 30 градусов", - предупреждает Гидрометцентр.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил агентству, что ближайшей ночью в Москве подморозит до минус 25-28, по области - до минус 34 градусов. "Это очень низкая температура, ниже нормы на 15-16 градусов", - подчеркнул Вильфанд.

Москва

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