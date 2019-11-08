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Москва закупит оборудование для видеонаблюдения на 1,2 млрд рублей

Москва закупит оборудование для видеонаблюдения на 1,2 млрд рублей
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - АО "Электронная Москва", на 99,75% принадлежащее правительству столицы, проводит открытый аукцион на поставку оборудования для городской системы видеоаналитики.

Начальная (максимальная) цена договора - 1,2 млрд рублей. Условия тендера размещены на портале госзакупок.

В список оборудования входят серверы, трансиверы, коммутаторы и система хранения данных. Победитель аукциона станет известен 18 ноября.

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По условиям аукциона, все оборудование должно быть поставлено в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора, то есть не позднее декабря 2019 года.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в Москве сейчас работает сеть из порядка 3 тыс. интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц. По его словам, в дальнейшем этой функцией оснастят все городские видеокамеры - более 160 тыс. штук.

Савеловский суд 6 ноября оставил без удовлетворения иск москвички Алены Поповой, которая требовала запретить применение технологии видеоидентификации лиц в столице. Она также настаивала на удалении ее биометрических данных из базы данных изображений граждан, применяемых в городской системе видеонаблюдения. По ее мнению, "никакие законы, обеспечивающие безопасность в Москве, не могут нарушать право на частную жизнь".

Москва

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