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В Подмосковье произошло ДТП с участием машины из состава системы С-400

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Машина из состава зенитной ракетной системы С-400 попала в аварию на Можайском шоссе в Подмосковье, пострадавших нет, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительным данным, возле Одинцово механик-водитель комплекса С-400 не рассчитал дистанцию с учетом метеоусловий и не смог затормозить на скользкой дороге. Машина столкнулась с микроавтобусом сопровождения военной автоинспекции, двумя легковыми автомобилями и грузовиком дорожно-ремонтной службы.

В пресс-службе подмосковного управления МВД "Интерфаксу" подтвердили сообщение о происшествии с военной техникой, не уточнив ее предназначение. Там сообщили, что авария произошла около 08:00 на 42-м километре Можайского шоссе.

Московская область С-400

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