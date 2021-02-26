Трансконтенинтальный Boeing совершил благополучную посадку в "Шереметьево"
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Трансконтинентальный Boeing, выполнявший грузопассажирский рейс, экстренно сел в "Шереметьево" из-за проблем с двигателем.
"Самолет совершил благополучную посадку. Никто не пострадал", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По уточненным данным, самолет совершал грузопассажирский рейс.
Ранее сообщалось, что командир лайнера Boeing-777, выполняющего рейс по маршруту Гонконг-Мадрид, доложил об отказе одного из каналов управления левым двигателем и запросил экстренную посадку в "Шереметьево".