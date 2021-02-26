Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 301+444 551

Трансконтенинтальный Boeing совершил благополучную посадку в "Шереметьево"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Трансконтинентальный Boeing, выполнявший грузопассажирский рейс, экстренно сел в "Шереметьево" из-за проблем с двигателем.

"Самолет совершил благополучную посадку. Никто не пострадал", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По уточненным данным, самолет совершал грузопассажирский рейс.

Ранее сообщалось, что командир лайнера Boeing-777, выполняющего рейс по маршруту Гонконг-Мадрид, доложил об отказе одного из каналов управления левым двигателем и запросил экстренную посадку в "Шереметьево".

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

В столице могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей

В столице могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей
Пандемия коронавируса

Собянин допустил скорую отмену части COVID-ограничений в Москве

Собянин допустил скорую отмену части COVID-ограничений в Москве

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки

Вынесен первый приговор из-за стычек азербайджанцев и армян в Москве

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Синоптики пообещали москвичам в четверг гололед, дождь и мокрый снег

Бродячие собаки загрызли трех пятнистых оленей в "Лосином острове"

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');