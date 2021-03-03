СК завершил расследование полумиллиардных хищений у дольщиков Москвы и области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следователи завершили многолетнее расследование хищений группой застройщиков более полумиллиарда рублей у сотен дольщиков, вложивших деньги в строительство домов в Москве и Подмосковье.

Как сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, по обвинению в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения, в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем проходят четыре человека. Всего им вменяется 21 эпизод преступной деятельности.

Она отметила, что в ходе расследования в одном производстве соединено 25 уголовных дел.

По данным следствия, в период с 2007 по 2014 годы обвиняемые похитили средства 445 граждан на общую сумму свыше 535 млн рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории Москвы и Московской области.

Строительство осуществлялось в нарушение действующего законодательства, в отсутствие необходимой разрешительной документации. Впоследствии дома были признаны судом самовольными постройкам, приняты решения об их сносе.

По словам Врадий, двое обвиняемых на средства дольщиков купили земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство. Там они совершали хищения и растрату членских взносов членов ДНП "Чеховское подворье" (потерпевшими признано еще 45 человек).



"Также двое других обвиняемых совершили легализацию денежных средств путем приобретения в собственность земельного участка", - сказала Врадий.

Она отметила, что уголовное дело было возбуждено и более 7 лет расследовалось следователями органов внутренних дел различных уровней.

Врадий отметила, что наложен арест на имущество обвиняемых, а также на имущество в собственности подконтрольных лиц (всего более 530 объектов, расположенных на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области, а также новой Москвы), общей стоимостью около 1,6 млрд рублей. Это значительно превышает причиненный ущерб.

Дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.