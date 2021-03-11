В подмосковной Калиновке загорелся автосервис и 22 машины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В деревне Калиновка Ленинского района Подмосковья в ночь на четверг загорелся автосервис, к 12:20 площадь возгорания выросла до 1670 квадратных метров, сообщили в областном управлении МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что горит здание автосервиса, соседнее административное здание площадью 30 на 20 метров, а на открытой площадке загорелись 14 легковых машин и одна "Газель".

Вскоре в МЧС уточнили, что в 12:47 пожарные ликвидировали открытое горение и что горели не 15, а 22 автомобиля.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 3:50.