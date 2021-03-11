Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - 43 бюста российских правителей работы скульптора Зураба Церетели, которые установлены в центре Москвы, будут перемещены в Пензу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

"В 2017 году Российское военно-историческое общество открыло аллею правителей России. 43 бюста представлено в этой аллее: начиная от легендарного Рюрика и заканчивая Борисом Николаевичем Ельциным – президентом России. Мы в 2020 году провели переговоры о том, чтобы аллея правителей переместилась в Пензенскую область",- говорится в сообщении.

Планируется, что бюсты установят в Пензе в сквере возле епархии.

Аллея будет доработана информационными стендами и интерактивными программами, позволяющими через мобильный телефон получать информацию об исторических личностях.

В мае 2017 года аллея правителей России была открыта в Петроверигском переулке в центре Москвы. Во время открытия Церетели сказал, что задумал и начал эту работу около 40 лет назад.