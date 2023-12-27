В Российской академии художеств отрицают планы Церетели оставить пост президента

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Российской академии художеств назвали недостоверной информацию о том, что Зураб Церетели, якобы, покинет должность президента академии в январе 2024 года.

Так там прокомментировали "Интерфаксу" сообщения телеграм-каналов о том, что Церетели покинет свой пост 4 января.

"Это недостоверная информация. 21 декабря 2021 года решением 584-го Общего собрания членов Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели переизбран президентом РАХ сроком на пять лет", - сообщили в РАХ и добавили, что в должности его утвердило правительство.