Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Российской академии художеств отрицают планы Церетели оставить пост президента

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Российской академии художеств назвали недостоверной информацию о том, что Зураб Церетели, якобы, покинет должность президента академии в январе 2024 года.

Так там прокомментировали "Интерфаксу" сообщения телеграм-каналов о том, что Церетели покинет свой пост 4 января.

"Это недостоверная информация. 21 декабря 2021 года решением 584-го Общего собрания членов Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели переизбран президентом РАХ сроком на пять лет", - сообщили в РАХ и добавили, что в должности его утвердило правительство.

Зураб Церетели РАХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Восьмая серия "Слова пацана" будет переснята и выйдет в новую дату

Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"

Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"

Рыболовлев и арт-дилер Бувье урегулировали давний спор

Фонд Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации с сердечным приступом

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });