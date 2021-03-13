В Москве снова число заболевших COVID-19 превысило число выздоровевших

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве за сутки незначительно снизилась заболеваемость коронавирусом - 1600 новых случаев. Однако вторые сутки подряд количество заболевших превышает число выздоровевших, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

За последние сутки в Москве выявили 1600 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1610 случаях инфицирования.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 469 пациентов. Вторые сутки подряд количество заболевших превышает число выздоровевших. Всего от COVID-19 в Москве излечились 919 278 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 52 человек. С начала пандемии скончались 15 709 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 марта составляет 998 489.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.