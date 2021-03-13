Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.03В России 4 380 525+9 908В мире 119 060 483+489 009

В Москве снова число заболевших COVID-19 превысило число выздоровевших

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве за сутки незначительно снизилась заболеваемость коронавирусом - 1600 новых случаев. Однако вторые сутки подряд количество заболевших превышает число выздоровевших, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

За последние сутки в Москве выявили 1600 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1610 случаях инфицирования.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 469 пациентов. Вторые сутки подряд количество заболевших превышает число выздоровевших. Всего от COVID-19 в Москве излечились 919 278 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 52 человек. С начала пандемии скончались 15 709 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 марта составляет 998 489.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 13 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Смертность в Москве в январе 2021 года выросла почти на 50%

Смертность в Москве в январе 2021 года выросла почти на 50%

Соратники Митрохина сообщили о его задержании в Москве

Вильфанд пообещал москвичам оттепель

Вильфанд пообещал москвичам оттепель

В мэрии опровергли планы по строительству легкорельсового транспорта в Новой Москве

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

"Почта России" займется установкой почтоматов в московском метро

В Москве в выходные резко потеплеет и начнет таять снег

В Москве в выходные резко потеплеет и начнет таять снег

Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу

Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу

Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Прошедшая ночь побила рекорд холода для 10 марта в Москве

Прошедшая ночь побила рекорд холода для 10 марта в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');