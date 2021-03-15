В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 437 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлении были выписаны 8 447 человек, подтверждено 404 летальных исхода от коронавируса.

В Москве зарегистрированы 1 353 новых случая COVID-19 за сутки, 51 пациент скончался, 1 036 человек выздоровели.

Субъектом с наименьшим приростом за сутки стала Еврейская автономная область (два случая), в Ненецком АО и Чукотском АО не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом за сутки.

Со 2 марта 2020 года в общей сложности зарегистрировано 4 млн 400 тыс. 045 случаев коронавирусной инфекции, 92 494 умерших и 4 млн 003 тыс. 576 выписанных.

Еще 933 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 627 - в Московской области, 353 - в Нижегородской области, 248 - в Ростовской области, 235 - в Самарской области, 226 - в Воронежской области, 193 - в Иркутской области, 171 - в Свердловской области, 166 - в Саратовской области, 139 - в Пермском крае, 138 - в Челябинской области, по 133 - в Волгоградской области, Красноярском крае.

Кроме того, 130 случаев выявлены в Ленинградской области, 125 - в Башкирии, 123 - в Краснодарском крае, 118 - в Тверской области, 117 - в Пензенской области, 115 - в Алтайском крае, по 106 - в Карелии, Тульской области. По 103 - в Курской, Ярославской областях. По 102 новых пациента - в Тамбовской и Ульяновской областях, по 101 - в Вологодской и Кировской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.