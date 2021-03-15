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Для лечения больных COVID в Москве задействовали цифрового помощника

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Цифровой помощник на базе международной шкалы "NEWS2" применяется в работе московских госпиталей и стационаров для лечения больных COVID-19, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В работе резервных госпиталей и стационаров для лечения пациентов с COVID-19 мы используем цифровой алгоритм для отслеживания динамики состояния пациента и эффективности проводимого лечения. В основе этого решения - метод оценки риска ухудшения состояния пациента по международной шкале "NEWS2", - сказала заммэра.

Она уточнила, что, благодаря алгоритму, врачи могут считывать QR-код с браслета или идентификационного листа пациента и заносить в систему показатели частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом, артериального давления, температуры тела и частоты дыхания. После этого цифровой ассистент "распределяет" больного в определенную группу риска.

"Инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения. Таким образом, сервис является лишь помощником в работе, финальное решение о дальнейшей тактике лечения остается за врачом", - подчеркнула Ракова.

Шкала "NEWS2" используется в разных странах мира для оценки тяжести состояния пациентов. Интерпретация результатов производится программой по сумме набранных баллов. На их основе формируется итоговая оценка, по результатам которой пациент попадает в определенную группу риска.

Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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