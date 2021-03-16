Москва планирует за счет "зеленых" облигаций направить на проекты 90 млрд руб.

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москва планирует профинансировать проекты на сумму около 90 млрд рублей с помощью "зеленых" облигаций, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

"Если говорить о проектах, то мы предварительно отобрали на сумму порядка 90 млрд рублей проектов, которые мы планируем реализовать в ближайшие два года. В сфере закупки нового подвижного состава, в сфере наземного городского транспорта", - заявил он на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого развития.

Ефимов напомнил, что город активно переходит на электробусы, строит новые линии метрополитена, открывает новые станции. По его словам, все это позволяет существенно снижать выбросы парниковых газов.

"В рамках подготовки к выпуску государственных облигаций мы активно сейчас рассматриваем вопрос по выпуску именно "зеленых" облигаций", - заявил Ефимов.

Он отметил, что есть ряд ограничений, в частности, связанных с Бюджетным кодексом. Так как все средства попадают на единый счет, столица не имеет возможности вести раздельный учет. Однако проработав этот вопрос, Москва решила идти не по пути отдельного учета, а по пути подтверждения финансирования в нужном объеме отобранных проектов.

Верификацию проектов будет осуществлять рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Ефимов также отметил, что действующее законодательство не позволяет Москве размещать облигации в секторе устойчивого развития "Московской биржи", так как на данный момент в нем не котируются госбумаги. Однако он подчеркнул, что столице удалось договориться с биржей о корректировке правил.

Ранее сообщалось, что Москва планирует вернуться на рынок заимствований после длительной паузы в ближайшие месяцы.

Первый выпуск облигаций планируется разместить уже весной.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не выходила. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских займов. Москва в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.