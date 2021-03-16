Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

Москва планирует за счет "зеленых" облигаций направить на проекты 90 млрд руб.

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москва планирует профинансировать проекты на сумму около 90 млрд рублей с помощью "зеленых" облигаций, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

ЭкономикаМосква утвердила условия эмиссии облигаций на 2021 годЧитать подробнее

"Если говорить о проектах, то мы предварительно отобрали на сумму порядка 90 млрд рублей проектов, которые мы планируем реализовать в ближайшие два года. В сфере закупки нового подвижного состава, в сфере наземного городского транспорта", - заявил он на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого развития.

Ефимов напомнил, что город активно переходит на электробусы, строит новые линии метрополитена, открывает новые станции. По его словам, все это позволяет существенно снижать выбросы парниковых газов.

"В рамках подготовки к выпуску государственных облигаций мы активно сейчас рассматриваем вопрос по выпуску именно "зеленых" облигаций", - заявил Ефимов.

Он отметил, что есть ряд ограничений, в частности, связанных с Бюджетным кодексом. Так как все средства попадают на единый счет, столица не имеет возможности вести раздельный учет. Однако проработав этот вопрос, Москва решила идти не по пути отдельного учета, а по пути подтверждения финансирования в нужном объеме отобранных проектов.

Верификацию проектов будет осуществлять рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Ефимов также отметил, что действующее законодательство не позволяет Москве размещать облигации в секторе устойчивого развития "Московской биржи", так как на данный момент в нем не котируются госбумаги. Однако он подчеркнул, что столице удалось договориться с биржей о корректировке правил.

Ранее сообщалось, что Москва планирует вернуться на рынок заимствований после длительной паузы в ближайшие месяцы.

Первый выпуск облигаций планируется разместить уже весной.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не выходила. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских займов. Москва в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.

Москва

Новости по теме

Новости

В Москве загорелся 20-этажный "Савеловский сити"

Тротуары Москвы обработают мелкогравийной крошкой против гололеда

Тротуары Москвы обработают мелкогравийной крошкой против гололеда

Мужчина погиб под колёсами электрички на станции МЖД в Москве

Задержанных в Москве мундепов начали отпускать из полиции с протоколом

Задержанных в Москве мундепов начали отпускать из полиции с протоколом

Московская полиция задержала 200 человек на форуме "Объединенных демократов"

Московская полиция задержала 200 человек на форуме "Объединенных демократов"
Пандемия коронавируса

Смертность в Москве в январе 2021 года выросла почти на 50%

Смертность в Москве в январе 2021 года выросла почти на 50%

Соратники Митрохина сообщили о его задержании в Москве

Вильфанд пообещал москвичам оттепель

Вильфанд пообещал москвичам оттепель

В мэрии опровергли планы по строительству легкорельсового транспорта в Новой Москве

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');