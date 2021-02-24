Москва утвердила условия эмиссии облигаций на 2021 год

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов. Пакет постановлений подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила его пресс-служба в среду.

Москва в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга, сказано в сообщении. Дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.

Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей. Это будет возвращение столицы после длительного отсутствия - сейчас долга Москвы на рынке почти не осталось.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году.

В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но на рынок столица так и не выходила.

Условия эмиссии облигаций Москвы подлежат госрегистрации в Минфине РФ, напоминает мэрия.

"Решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций (виды, объемы, сроки размещения и обращения, ставки купонного дохода) будут приниматься правительством Москвы исходя из потребностей городского бюджета с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 г.", - сказано в сообщении.

Привлечение займов является "экономически оправданной мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в транспортную и социальную инфраструктуру и тем самым заложить основу для будущего развития города", отмечает мэрия, добавляя, что, с учетом текущего уровня долга, "привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета".