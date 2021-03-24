Водителям в Москве посоветовали повременить со сменой зимней резины

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - На дорогах Москвы еще возможно образование гололедицы, водителям пока не рекомендуют менять шины на летние. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Несмотря на наступление календарной весны, центр организации дорожного движения правительства Москвы рекомендует водителям не спешить с заменой зимних шин, пока в городе не установится стабильная плюсовая температура", - сказали в ЦОДД.

Там добавили, что менять шины стоит только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями.

При этом в ближайшую неделю на дорогах Москвы возможно образование гололедицы в утренние часы, температура воздуха, по прогнозу синоптиков, не превысит восьми градусов.