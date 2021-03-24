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Ритейлер "Мосхозторг" признан банкротом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник, 23 марта, признал несостоятельным (банкротом) ритейлера ООО "Мосхозторг", следует из картотеки суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении компании.

Другие сведения пока не опубликованы.

В материалах дела говорится, что суд в августе 2020 года признал обоснованным заявление ООО "Интеграл" о банкротстве "Мосхозторга". Суд тогда включил в реестр кредиторов компании почти 375 тыс. рублей долга заявителю.

Как ранее сообщалось, до этого, 26 мая 2020 года, суд оставил без рассмотрения заявление трех индивидуальных предпринимателей (ИП) о банкротстве розничной сети ООО "Мосхозторг".

Заявители не исполнили определение суда от 1 ноября 2019 года, в соответствии с которым им было предложено "представить письменное согласие на финансирование процедур банкротства с указанием суммы, а в случае согласия перечислить денежные средства на депозитный счет суда", пояснялось в документах.

Заявление ИП о банкротстве компании поступило в суд 29 августа 2019 года, 5 сентября суд принял его к производству.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году "Мосхозторг" впервые показал годовое падение выручки – она сократилась на 13%, до 1,96 млрд рублей. В предыдущие годы показатель стремительно повышался, например, в 2017 году он увеличился в 1,8 раза, а двумя годами ранее показал шестикратный рост.

"Мосхозторг" занимается розничной торговлей бытовыми изделиями и приборами. По данным сайта компании, она управляла сетью из 32 магазинов хозяйственных товаров в Москве. В настоящее время на сайте названы адреса всего 6 магазинов в столице.

Москва Мосхозторг

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