Около 600 БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера воскресенья

Свыше 190 беспилотников уничтожено на подлете к столице

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона летели порядка 600 БПЛА в период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах.

"В период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max в понедельник.

По его словам, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах.

"191 беспилотник нейтрализован на подлёте к Москве", - отметил мэр.