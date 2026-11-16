Площадь пожара на территории спорткомплекса на западе Москвы выросла до 1,7 тыс. кв. м

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на территории спортивного комплекса на Крылатской улице в Москве распространился на 1,7 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

По всей площади здания обрушилась кровля.

Ранее площадь пожара составляла 1,3 тыс. кв. метров.

Пожар возник по адресу: улица Крылатская, дом 1. По сведениям из открытых источников, по данному адресу расположен спортивно-экологический комплекс "Лата Трэк".

Сведений о пострадавших пока не поступало. Дальнейшая информация уточняется.