Площадь пожара на территории спорткомплекса на западе Москвы выросла до 1,7 тыс. кв. м
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на территории спортивного комплекса на Крылатской улице в Москве распространился на 1,7 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.
По всей площади здания обрушилась кровля.
Ранее площадь пожара составляла 1,3 тыс. кв. метров.
Пожар возник по адресу: улица Крылатская, дом 1. По сведениям из открытых источников, по данному адресу расположен спортивно-экологический комплекс "Лата Трэк".
Сведений о пострадавших пока не поступало. Дальнейшая информация уточняется.