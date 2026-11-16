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Снег выпадет в Москве в среду

Снег выпадет в Москве в среду
Фото: Екатерина Мещерякова/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Снег и снег с дождем ожидаются в Москве в среду в первой половине дня, сообщает телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии.

"В среду с 7-8 часов утра до середины дня ожидается снег (иногда снег с дождем) при температуре -2...0 °C. За это время выпадет около 2 мм", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в четверг температура немного возрастет – до плюс 2 - плюс 4 градусов. Будет пасмурно и почти сухо. Вечером в четверг возможен слабый дождь – около 1 мм.

Начиная с пятницы и до выходных включительно будет доминировать сухая пасмурная погода с редкими вкраплениями моросящих дождей. "При этом днем потеплеет до +5...+6 °C. Снега во второй половине недели уже не ожидается. По прогнозу устойчивые снегопады в городе начнутся в этом году только в последних числах ноября", - говорится в сообщении.

Москва
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