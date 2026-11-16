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Задержана подозреваемая в подрыве авто экс-советника бывшего премьера Украины

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ (СКР) сообщили о задержании в Москве девушки, которая действуя под влиянием мошенников, совершила подрыв автомобиля бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного.

"Установлено, что задержанная с июля 2026 года находилась в психологической обработке представителя мошеннического колл-центра, действовавшего под легендой сотрудника Центрального Банка России, и перечислила на так называемые безопасные счета крупную денежную сумму. В дальнейшем она была вовлечена в совершение особо тяжкого преступления", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как заявила представитель СКР Светлана Петренко, задержана москвичка 2005 года рождения.

"Подозреваемая установила взрывное устройство под днищем автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного", - сказала Петренко.

Представитель СКР сообщила, что с задержанной проводятся необходимые следственные действия, также устанавливаются все обстоятельства преступления и иные соучастники.

В минувшую пятницу в результате взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве был ранен Заворотный.

Он был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь.

Столичным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Светлана Петренко Москва ФСБ СКР
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Задержана подозреваемая в подрыве авто экс-советника бывшего премьера Украины

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