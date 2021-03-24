По прогнозу снег в Москве стает к 6 апреля

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - За счет прихода в Москву Азорского антициклона в столичном регионе потеплеет, снег в городе может полностью растаять уже к 6 апреля, если среднесуточная температура закрепится в районе плюс 3-4 градусов, сообщает сайт "Метеоновости".

Утром в среду в городе высота снежного покрова была еще выше нормы, на ВДНХ она составляла 35 см, в Тушине - 44 см, отмечают синоптики.

Однако с запада в регион начал поступать теплый воздух, и уже в четверг температура на высоте 1,5 км станет положительной. Днем в солнце прогреет Москву до плюс 6-8 градусов, среднесуточная температура также будет выше нуля.

В конце месяца дожди ускорят таяние снега.