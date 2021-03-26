Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Фото: Воронин Денис/АГН "Москва"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Более 119 тыс. случаев нарушения масочно-перчаточного режима было выявлено в общественном транспорте Москвы с начала 2021 года, сообщила в пятницу газета "Известия".

"С начала года на московском транспорте было зафиксировано более 119 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-службу государственного казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок".

В ГКУ подчеркнули, что только в марте подобных случаев было свыше 37 тыс., и добавили, что чаще всего пассажиры используют маски, но забывают о перчатках, уточняет издание.

Специалисты в целом отметили положительную динамику соблюдения правил во время пандемии: так, в Москве в общественном транспорте защитные маски носят 99% пассажиров, хотя еще прошлым летом показатель был на уровне 82%. Несмотря на это, количество штрафов выросло по сравнению с 2020 годом из-за увеличившегося пассажиропотока, сообщается в статье.

В Госдуме РФ и Совете Федерации призвали граждан не пренебрегать санитарно-эпидемиологическими правилами, пишут "Известия".