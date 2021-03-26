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Что случилось этой ночью: пятница, 26 марта

Крушение вертолета Ка-32 в Калининградской области, нарушения масочного режима в Москве, первое место РФ на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вертолет Ка-32 разбился в Калининградской области. Упавший в Куршском заливе вертолет принадлежал МЧС. Один член экипажа погиб. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

- Роспотребнадзор сообщил о трех линиях защиты "ЭпиВакКороны". Ранее ведомство заявило, ссылаясь на статью в научном журнале "Инфекция и иммунитет", что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19.

- Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в столичном общественном транспорте с начала 2021 года. В марте подобных случаев было свыше 37 тысяч. Из-за увеличившегося пассажиропотока количество штрафов выросло по сравнению с 2020 годом.

- Китай ввел ответные санкции в отношении Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

- Российские пары завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место, набрав 227,59 балла. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63 балла), которые сутками ранее показали лучший результат в короткой программе.

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