Зампред ВЭБ.РФ возглавил в Москве организацию по внедрению медицинских инноваций

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Заместитель председателя ВЭБ.РФ и бывший первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин с 11 марта возглавил организацию по внедрению инноваций в московское здравоохранение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного депздрава.

Организацию планируется сделать "единым окном" для подачи заявок инновационных стартапов, говорится в сообщении.

Уточняется, что столица занимается цифровизацией и внедрением инноваций в здравоохранение, а само учреждение существует уже давно. Благодаря работе специалистов этой организации был запущен голосовой помощник для врачей, помогающий заполнять документацию, внедрено оборудование, работающее в "красных зонах" и позволяющее с помощью телемедицинских технологий проводить удаленные консультации с коллегами.

В пресс-службе пояснили, что деятельность организации для внедрения новых технологических решений и масштабирования проектов планируется расширять: в сферу деятельности будет включено сопровождение организации для проведения клинических исследований препаратов на базе московских медицинских учреждений.

"Таким образом, в Москве будет создан центр концентрации передовых технологий в здравоохранении, что позволит сократить лаг между созданием технологий и их практическим применением", - отмечает пресс-служба.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о создании автономной некоммерческой организации (АНО) в Москве, которая будет заниматься внедрением инноваций в столичное здравоохранении.

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что Москва занимает третье место в мире после Сан-Франциско и Нью-Йорка в рейтинге StartupBlink по внедрению инноваций в борьбе с COVID-19.