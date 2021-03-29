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Собянин сообщил о третьем месте Москвы в рейтинге инноваций в борьбе с COVID-19

Составители рейтинга учли в том числе электронные пропуска для поездок по городу

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Москва заняла третье место среди городов мира в рейтинге внедрения инноваций в борьбе с COVID-19, составленный международным аналитическим центром StartupBlink, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Москву обошли только Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Москве третье место обеспечили 46 инновационных решений, уточнил мэр.

В числе московских инноваций он назвал онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.Ру", индекс самоизоляции и сервис "Яндекса" по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами, системы диагностики, а также искусственный интеллект, применяемый для распознавания "ковидной" пневмонии, и вакцина "Спутник V".

По его словам, в марте 2020 года StartupBlink вместе с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создал глобальную карту инновационных решений – открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира. В базу включаются данные об инновационных решениях, которые принимаются по заявкам от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран, а затем проверяются экспертами UNAIDS. По словам Собянина, "предпочтение отдается не идеям и прототипам, а системам, которые используются на практике".

Сейчас в карте более 1300 инноваций из 40 стран в сфере профилактики и лечения коронавирусной инфекции и в сфере финансовой поддержки, информирования и помощи в адаптации и восстановлении экономики, сообщил мэр.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва коронавирус Яндекс Фоксфорд

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