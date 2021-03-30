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Силовики завершили операцию по обезвреживанию жителя Мытищ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Операция по обезвреживанию жителя подмосковного поселка Вешки, открывшего утром стрельбу по полицейским, завершена, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Бойцы силовых ведомств, участвовавшие в операции, покинули место происшествия. Забаррикадировавшийся мужчина погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время существует опасность детонации боеприпасов и взрывчатки, которые, возможно, еще находятся в горящем строении.

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"Именно поэтому все силовики и сотрудники правоохранительных органов, находившиеся с утра на месте, покинули этот район", - отметил источник.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и открывший утром стрельбу по полицейским в подмосковном поселке Вешки, возможно, погиб.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома начал стрелять, а также бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он вёл огонь, забаррикадировавшись в доме. Один из спецназовцев был ранен.

В полиции не называют имени подозреваемого. Информированный источник агентства сообщил, что забаррикадировавшийся мужчина - Владимир Барданов, 1960 года рождения. По его словам, ранее Барданов владел несколькими частными охранными предприятиями.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

Стрельба в поселке под Мытищами

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Мытищи Вешки

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