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Число поездов между Петербургом и Москвой на майские праздники увеличат

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Северо-Западный филиал АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочерняя структура ОАО "РЖД") назначает дополнительные поезда Санкт-Петербург - Москва, сообщает пресс-служба филиала.

Дополнительные поезда вводятся для обеспечения перевозки пассажиров в период майских праздничных дней.

Вводятся поезда N29 Петербург-Москва 3 мая, N30 Москва-Петербург - 1, 7, 8, 10 мая, N56 Москва-Петербург 2 мая, N127 Петербург-Москва 10 мая, N208 Москва-Петербург 30 апреля, N219 Петербург- Москва 3 мая, N231 Петербург- Москва 1 и 4 мая, N233 Петербург-Москва 8, 9 и10 мая, N234 Москва-Петербург 29 апреля и 10 мая, N280 Москва-Петербург 8 мая.

Ранее сообщалось, что ФПК уже назначила дополнительные поезда по маршруту Москва-Петербург на майские праздники. Были назначены поезда N29 Петербург-Москва 9 мая, N55 Петербург-Москва 29 апреля, 3 и 4 мая, N56 Москва-Петербург 30 апреля, 1 и 7 мая, N209 Петербург-Москва 3 и 10 мая, N210 Москва-Петербург 7 мая, N232 Москва-Петербург 30 апреля и 7 мая. N233 Петербург-Москва 4 мая, N262 Москва-Петербург 1 мая.

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